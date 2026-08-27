В Петербурге заложили новую подлодку «Малоярославец»

Новую российскую дизель-электрическую подводную лодку «Малоярославец» проекта 677 «Лада» заложили на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. В торжественной церемонии принял участие помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Субмарина получила название в честь Малоярославца — города воинской славы в Калужской области. Проект лодки разработало конструкторское бюро «Рубин».

Патрушев напомнил, что в 2025 году Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота России до 2050 года. Одной из первостепенных задач документа стала модернизация подводных сил страны.

«Уверен, что высокопрофессиональный коллектив «Адмиралтейских верфей», обладающий богатейшим опытом по строительству надводных кораблей и подводных лодок, в сотрудничестве с коллективами предприятий кооперации достойно справится с поставленной задачей», — заявил Патрушев.

Подлодки проекта 677 относятся к современным российским неатомным субмаринам. Они отличаются низким уровнем шумности и оснащаются ракетно-торпедным вооружением, позволяющим поражать морские и береговые цели.

Сейчас на «Адмиралтейских верфях» также строятся подлодки этого проекта «Вологда» и «Ярославль». «Кронштадт» передали ВМФ в 2024 году, а «Великие Луки» вошли в состав флота в декабре 2025-го.

Ранее Life.ru сообщал, что главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев объявил об утверждении масштабной программы развития подводных сил. Документ предусматривает проектирование и строительство субмарин нового, пятого поколения.