Косиняк-Камыш опроверг слова зама о нежелании размещать ЯО в Польше

В Варшаве возникло расхождение в публичных заявлениях о ядерном оружии: слова замминистра обороны Павла Залевского о нежелании размещать его в Польше были фактически опровергнуты главой ведомства Владиславом Косиняк-Камышем. Об этом он написал в соцсети X.

«Чтобы развеять все сомнения: Польша по-прежнему заинтересована в участии в программе НАТО «Совместное использование ядерного оружия». Мы также ведём переговоры по поводу предложения об участии в европейском ядерном защитном зонтике. Позиция нашего правительства по этим вопросам однозначна», — пишет он.

Напомним, замминистра нацобороны Павел Залевский в ходе пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заявил, что Польша не намерена размещать на своей территории ядерное оружие. При этом Варшава хочет участвовать в стратегии ядерного сдерживания НАТО. По словам Залевского, для этого необязательно непосредственно размещать боеголовки на польской территории. Премьер-министр Дональд Туск же выражал интерес к идее европейского «ядерного зонтика», которую продвигает президент Франции Эмманюэль Макрон.