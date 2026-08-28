СЕНТКОМ: США очистили судоходные коридоры Ормузского пролива от мин

Американские военные завершили разминирование международных судоходных коридоров Ормузского пролива. Об этом заявил командующий Центральным командованием США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер, описывая оперативную обстановку по двум текущим операциям на Ближнем Востоке.

«Нам удалось успешно разминировать морские мины в международных судоходных коридорах пролива, установленные несколько месяцев назад Корпусом стражей исламской революции Ирана. Благодаря огромной работе американских военных признанные на международном уровне транзитные маршруты в проливе теперь свободны от иранских морских мин», — сказал Купер.

Для очистки маршрутов американские силы задействовали водолазов ВМС, «морских котиков», а также авиацию армии, флота, ВВС и морской пехоты. Купер отметил, что работы проходили в сложных и опасных условиях. Теперь, заявил адмирал, международные транзитные маршруты в проливе свободны от морских мин. Он пояснил, что речь идёт о давно используемых международным судоходством коридорах, которые обозначены на морской карте как схема разделения движения (TSS).

При этом, по утверждению Купера, с момента возобновления морской блокады в середине июля Иран не вывез со своих берегов ни одного барреля нефти. Адмирал заявил, что ни одно судно не вошло в иранский порт и не покинуло его без разрешения США. Исключение составляли проходы по гуманитарным основаниям.

«За последние несколько месяцев американские силы оказали содействие почти 1500 торговым судам при проходе через пролив, обеспечивая скоординированную защиту. Эти суда перевозили почти 750 миллионов баррелей сырой нефти, предназначенной для мировых энергетических рынков — колоссальный объём. И пока американские силы содействовали вывозу 750 миллионов баррелей нефти из Залива, сам Иран не экспортировал ни одного барреля нефти со своих берегов с момента возобновления морской блокады в середине июля», — отметил он.

В операции задействовали более 20 военных кораблей и сотни самолётов. За время возобновившейся блокады американские силы развернули обратно 75 судов, пытавшихся прорваться через неё. Ещё три судна, не подчинившиеся требованиям, были выведены из строя.

А ранее стало известно, что союзники США считают, что Ормузский пролив мог быть разминирован лишь частично и некоторые боеприпасы по-прежнему остаются в воде. Партнёры Вашингтона не согласны с официальными заявлениями американской стороны о полном завершении операции. Предполагается, что часть взрывных устройств могла изменить первоначальное положение из-за подводных течений. Это осложняет проверку акватории и поиск оставшихся мин.