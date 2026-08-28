Погиб пилот Боб Брэмли, в одиночку облетевший Австралию в 16 лет

Австралийский пилот Боб Брэмли, в юности прославившийся одиночным перелётом вокруг страны, погиб в авиакатастрофе у побережья Северной территории. Ему было 23 года. Об этом пишет ABC News.

Небольшой чартерный самолёт Air Frontier разбился в районе Ангургу у острова Грут-Айленд в заливе Карпентария. Полиция считает, что пилот не выжил, однако тело пока не найдено.

Брэмли впервые привлёк внимание в 16 лет. Он запустил кампанию Surviving Turbulence. Эта инициатива совпала с его мечтой облететь Австралию в одиночку. В 2019 году он совершил путешествие длиной около 15 тысяч километров с 40 остановками. Собранные средства превысили 20 тысяч австралийских долларов и были направлены на поддержку организации Beyond Blue.

Рекорд самого молодого пилота ему не достался — его опередил лётчик из Квинсленда. Зато история Брэмли получила широкую известность: в 2021 году он стал номинантом на звание «Молодой австралиец года», а ABC выпустила о его миссии специальный выпуск. Брэмли также создал первую в Тасмании авиационную программу для скаутов. Последний год он работал пилотом чартерной компании на Северной территории.

Ранее в аэропорту Лос-Анджелеса грузовой Boeing 737-800 авиакомпании Kalitta Charters II загорелся после посадки. Предварительно, причиной происшествия стала неисправность тормозов на левой основной стойке шасси. Никто из членов экипажа не пострадал. Позже выяснилось, что четыре задние шины получили серьёзные повреждения. ВПП 25L на некоторое время закрыли.