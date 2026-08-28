Военный США в отставке Галлодет заявил о возможной находке Атлантиды

Контр-адмирал ВМС США в отставке Тим Галлодет заявил, что его команда могла определить район Атлантического океана, где находилась легендарная Атлантида. Об этом он рассказал в интервью американскому блогеру Джесси Майклсу.

По словам Галлодета, в исследовании участвуют археологи и геологи, а найденная область якобы соответствует описаниям Платона. При этом никаких доказательств или результатов экспедиции он пока публично не представил.

Военный в отставке объяснил такую закрытость соглашением о неразглашении. Точное место предполагаемой находки он также отказался назвать, чтобы не раскрывать координаты района.

Существование Атлантиды до сих пор не доказано. История об островном государстве известна прежде всего по диалогам Платона «Тимей» и «Критий», а среди исследователей нет единого мнения, описывал ли философ реальное место или использовал вымышленный сюжет.

Ранее Life.ru рассказывал, что археологи нашли новые аргументы в пользу подлинности Гроба Господня в Иерусалиме. Исследователи обнаружили под полом храма следы древней каменоломни и погребальной зоны, которые согласуются с историческими представлениями о месте захоронения.