Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 02:55

Трамп составил рейтинг президентов США, выделив для себя отдельную категорию

Обложка © Truth Social / realDonaldTrump

Обложка © Truth Social / realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social собственный рейтинг американских лидеров и отвёл себе отдельную категорию — «Величайшие».

В следующую категорию — «Великие» — он включил Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна, Франклина Рузвельта и Вудро Вильсона.

Своих недавних предшественников Трамп оценил значительно жёстче. Барак Обама и Джо Байден оказались в нижней части составленного им списка (категория «Худшие»). При этом опубликованный рейтинг носит исключительно личный характер и не сопровождается объяснением критериев оценки.

«Названию уже более 400 лет»: Канада отказалась переименовывать озеро Онтарио
«Названию уже более 400 лет»: Канада отказалась переименовывать озеро Онтарио

Ранее Дональд Трамп допустил участие сенатора-республиканца Теда Круза в выборах главы государства в 2028 году. Отвечая на вопрос о возможном выдвижении политика, он назвал его талантливым и заявил: «Думаю, он может это сделать». Круз уже боролся за номинацию Республиканской партии в 2016 году, но уступил Трампу.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar