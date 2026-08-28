Трамп составил рейтинг президентов США, выделив для себя отдельную категорию

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social собственный рейтинг американских лидеров и отвёл себе отдельную категорию — «Величайшие».

В следующую категорию — «Великие» — он включил Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна, Франклина Рузвельта и Вудро Вильсона.

Своих недавних предшественников Трамп оценил значительно жёстче. Барак Обама и Джо Байден оказались в нижней части составленного им списка (категория «Худшие»). При этом опубликованный рейтинг носит исключительно личный характер и не сопровождается объяснением критериев оценки.

Ранее Дональд Трамп допустил участие сенатора-республиканца Теда Круза в выборах главы государства в 2028 году. Отвечая на вопрос о возможном выдвижении политика, он назвал его талантливым и заявил: «Думаю, он может это сделать». Круз уже боролся за номинацию Республиканской партии в 2016 году, но уступил Трампу.