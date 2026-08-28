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28 августа, 03:06

Выезд из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыт из-за угрозы БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Ярославле из-за беспилотной опасности изменили маршруты общественного транспорта. Автобусы, которые обычно следуют по Московскому проспекту, временно пустили в объезд через Суздальское шоссе и улицу Калинина, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram.

Часть рейсов сократили до пересечения Нагорной улицы с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте.

Межмуниципальные автобусы, маршруты которых проходят по перекрытому участку трассы М8, временно не отправляются и остаются на территории автовокзала.

Ограничения связаны с перекрытием выезда из Ярославля в сторону Москвы — от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Евраев призвал жителей воздержаться от поездок в этом направлении и дождаться отмены сигнала «Беспилотная опасность».

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Ранее два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, были уничтожены средствами противовоздушной обороны. Специалисты аварийно-спасательных служб работают на месте падения обломков. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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Виталий Приходько
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