Выплаты за долгий брак предусмотрены в 26 регионах России

В 26 регионах России супруги могут получить денежные выплаты к юбилеям совместной жизни, следует из нормативных актов, с которыми ознакомилось РИА «Новости». Единой федеральной программы пока нет, поэтому условия, размер поддержки и необходимый семейный стаж субъекты устанавливают самостоятельно.

Чаще всего деньги полагаются парам, прожившим вместе 50 лет и более. Такие меры действуют, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Челябинской, Самарской и Тюменской областях, а также в ряде республик, краёв и автономных округов.

Самые крупные суммы предусмотрены в Челябинской области. Обладатели знака «Семейное счастье» могут получить 50 тысяч рублей за 50 лет брака, 100 тысяч — за 60 лет и 150 тысяч — за 70 лет совместной жизни.

В Москве супругам, отметившим золотую свадьбу в 2026 году, выплачивают 29,6 тысячи рублей. За 55 и 60 лет брака предусмотрено по 37 тысяч, а за 65 и 70 лет — по 44,4 тысячи.

В Санкт-Петербурге, ХМАО и ЯНАО размер поддержки также достигает десятков тысяч рублей. При этом в некоторых регионах для получения денег необходимо выполнить дополнительные условия — например, прожить в субъекте определённое количество лет или иметь соответствующие награды.

К слову, в июле в России предложили ввести единую федеральную выплату супругам за 50 лет брака. Минимальный размер поощрения предложили установить на уровне 20 тысяч рублей с возможностью дальнейшей индексации и увеличения суммы к следующим юбилеям.