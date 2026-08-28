На Ближнем Востоке развёрнуты 50 тысяч американских военных

Командующий Центральным командованием США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер заявил, что 50 тысяч американских военных задействованы в операциях на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в отчёте по оперативной обстановке.

«Многие из наших 50 000 военнослужащих, действующих в регионе, выполняют выдающуюся работу по обеспечению морской блокады против Ирана, одновременно поддерживая коммерческое судоходство через Ормузский пролив. Как было недавно объявлено, американские вооружённые силы достигли важной вехи в Ормузском проливе», — заявил Купер.

По его словам, с момента возобновления блокады американские силы задействовали более 20 военных кораблей и сотни самолётов. За это время они развернули обратно около семи десятков судов, пытавшихся прорваться через блокаду,

Купер заявил, что силы СЕНТКОМ сохраняют бдительность, боеготовность и решимость. Во время недавней поездки в регион он лично поблагодарил американских военнослужащих за службу и отметил их готовность продолжать выполнение миссии.

Ранее Брэд Купер заявил, что Вооружённые силы США завершили разминирование международных судоходных коридоров Ормузского пролива. Для очистки маршрутов американские силы задействовали водолазов ВМС, «морских котиков», а также авиацию армии, флота, ВВС и морской пехоты. Теперь, заявил адмирал, международные транзитные маршруты в проливе свободны от морских мин.