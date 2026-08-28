Ефрейтор Козлов в одиночку штурмовал опорный пункт ВСУ

Российский боец Николай Козлов в одиночку атаковал опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) после того, как его группа попала под миномётный огонь. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Козлов находился впереди передовой группы, двигавшейся к укреплённым позициям. После обнаружения бойцов противник открыл миномётный огонь, и основная часть группы не смогла продолжить движение. Ефрейтор решил атаковать позицию самостоятельно. Он пересёк открытый участок местности, ворвался на опорный пункт, после чего опорник был захвачен.

В ведомстве также сообщили об эпизоде с участием старшины Романа Смирнова. Во время выполнения задачи его автомобиль подвергся атаке БПЛА. Машина и находившийся внутри груз загорелись. Смирнов потушил автомобиль подручными средствами, не допустив взрыва боеприпасов. Затем он восстановил машину и продолжил выполнение задачи. Перевозившийся груз доставили артиллеристам.

Ранее российские военные поразили танкер во время разгрузки в порту Измаил Одесской области. Судно доставило на Украину горюче-смазочные материалы. Удар был нанесён с помощью беспилотных летательных аппаратов. Вместе с танкером поражены два резервуара с топливом, которое предназначалось для ВСУ.