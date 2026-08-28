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28 августа, 04:07

В Херсонской области отключили электричество в 14 муниципалитетах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

Почти вся Херсонская область осталась без электричества утром 28 августа. Аварийное отключение произошло в 06:24 мск. Об этом сообщили в пресс-службе «Херсонэнерго».

«Херсонэнерго» связало сбой с технологическим нарушением в энергосистеме. О сроках восстановления подачи электроэнергии компания не сообщила. Отключения произошли в 14 муниципальных округах.

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Ранее жителей Херсона призвали эвакуироваться из города из-за серьёзных повреждений местной ТЭЦ. По словам главы областной военной администрации, разрушения настолько значительны, что предстоящей зимой теплоэлектроцентраль, вероятно, не сможет функционировать в штатном режиме. Из-за этого город может на длительное время остаться без отопления и электричества. Власти рекомендуют населению заранее рассмотреть возможность выезда.

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Тимур Хингеев
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