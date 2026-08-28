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28 августа, 04:33

На Камчатке задержали мужчину, семь лет скрывавшегося от следствия

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В аэропорту Петропавловска-Камчатского задержали 55-летнего мужчину, который семь лет скрывался от следствия. Об этом сообщили в МВД РФ.

«Семь лет фигурант уголовных дел, объявленный в федеральный розыск за злоупотребление полномочиями и мошенничество, находился в бегах. Пытаясь замести следы, пользовался поддельным паспортом с чужим именем. Однако скрыться от правосудия не удалось: в международном аэропорту Петропавловска‑Камчатского его задержали у стойки паспортного контроля», — говорится в сообщении.

Мужчину разыскивали по уголовным делам о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Найти его удалось во время паспортного контроля — при себе у него был поддельный документ на имя другого человека. Операцию провели сотрудники транспортной полиции совместно с коллегами из УФСИН.

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Ранее на Камчатке полицейские задержали трёх сторонников запрещённого движения АУЕ*. Лидером группы был 63-летний ранее судимый мужчина, имевший в криминальной среде статус «смотрящего» за Петропавловском-Камчатским. Следствие считает, что он пропагандировал «воровские понятия»* и вовлекал новых участников. Во время обысков правоохранители изъяли около 500 тысяч рублей, банковские карты, штык-ножи, патроны, вещества и предметы с символикой.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Движение АУЕ признано в России экстремистским и запрещено.

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Тимур Хингеев
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