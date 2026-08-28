У Минобороны России появится своя общеобразовательная школа

Учреждение получит статус федерального государственного казённого образовательного учреждения. Его деятельность будет охватывать весь школьный цикл: от дошкольной подготовки до завершения среднего общего образования. Для работы школы предусмотрен штат из 68 сотрудников. Минобороны России должно в двухмесячный срок утвердить устав учреждения и обеспечить государственную регистрацию.

Ранее физико-математический лицей № 31 в Челябинске стал лидером в рейтинге по конкурентоспособности среди российских школ. Лицей поднялся с третьей строчки на первую. Прошлогодний победитель — Физтех-лицей имени П.Л. Капицы из Долгопрудного — теперь замыкает тройку. На втором месте сохранил позиции СУНЦ МГУ. Всего в перечень вошли учреждения из более чем 51 региона. По представленности лидирует Москва (91 школа), далее следуют Санкт-Петербург (36) и Подмосковье (29).