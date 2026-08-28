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28 августа, 05:19

Минпросвещения рекомендовало пригласить участников СВО на линейки 1 Сентября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WR studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WR studio

Минпросвещения России рекомендовало школам пригласить на торжественные линейки 1 сентября ветеранов и участников СВО, представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выпускников, добившихся профессиональных успехов.

Как следует из методических рекомендаций ведомства, особое внимание в 2026 году предлагают уделить мероприятиям в рамках Года единства народов России. На церемониях также рекомендуют присутствие представителей разных народов страны, общественных организаций и национально-культурных объединений.

В программу линейки предлагается включить вынос и поднятие Государственного флага, исполнение гимна, а также музыкальные композиции, посвящённые патриотическим ценностям, единству народов и уважению к культурному и историческому наследию.

Учебный год во всех образовательных организациях, согласно рекомендациям, начнётся с занятия «Разговоры о важном».

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Ранее стало известно, что с 1 сентября школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами во время уроков. Исключение сделают только для ситуаций, когда гаджет необходим из-за угрозы жизни и здоровью или других экстренных случаев, а правила использования устройств на переменах школы будут устанавливать самостоятельно.

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Дарья Денисова
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