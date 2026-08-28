Superjet с 99 пассажирами подал сигнал бедствия над Нижним Новгородом

Пассажирский лайнер Superjet авиакомпании «Азимут», следовавший рейсом из Санкт-Петербурга в Тбилиси, совершил экстренную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода. На борту находилось 99 пассажиров и экипаж.

По информации телеграм-канала SHOT, инцидент произошёл на эшелоне высоты около 10,5 тысяч метров. В кабине пилотов неожиданно сработала сигнализация, предупреждающая о задымлении или возгорании в багажном отсеке. Действуя строго по инструкции в условиях потенциальной угрозы, командир экипажа подал международный сигнал бедствия Mayday.

Параллельно с подачей сигнала пилоты активировали бортовую систему пожаротушения, чтобы купировать возможный очаг возгорания. Диспетчеры дали приоритет на посадку в ближайшем аэропорту, которым стал Нижний Новгород.

Приземление прошло в штатном режиме, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Однако последующий досмотр воздушного судна показал, что тревога была ложной: следов возгорания или задымления в багажном отсеке специалисты не обнаружили.

Вероятно, причиной инцидента стал технический сбой датчиков системы пожарной безопасности. После осмотра и устранения неполадок утром следующего дня борт вылетел в Москву и вновь приступил к выполнению регулярных рейсов.

Ранее самолёт Red Wings, следовавший из Батуми в Пермь, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за технической неисправности. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.