В ночь на 28 августа 2026 года российские вооружённые силы провели успешную операцию по демилитаризации объектов в Одессе. Согласно официальной информации Министерства обороны РФ, в результате скоординированного налёта ударных беспилотных летательных аппаратов были поражены шесть хранилищ, расположенных на территории морского порта.

В ведомстве уточнили, что в данных ангарах находилось имущество военного назначения, предназначенное для нужд украинской армии. Интенсивность и точность ударов позволили вывести из строя логистические мощности противника, через которые осуществлялось распределение поступающих материальных средств.

Данная атака является частью систематической работы по подрыву военно-технического потенциала ВСУ. Уничтожение крупных складских комплексов в стратегически важных узлах, таких как портовая инфраструктура Одессы, существенно ограничивает возможности командования украинских сил по оперативному снабжению своих группировок.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили порты Одесса, Черноморск и Рени ночью 27 августа. По данным МО РФ, указанные объекты использовались для доставки, разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ.