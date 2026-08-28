Правительство вводит новый контроль за ценами на бензин

Правительство рассматривает новую систему контроля за оборотом нефтепродуктов и ценообразованием на топливном рынке, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на протоколы совещаний у вице-премьера Александра Новака.

По данным издания, мониторинг может охватить всю цепочку поставок топлива объёмом от одной тонны. ФАС, Минэнерго и нефтекомпаниям также поручили определить индикативные цены для отдельных регионов, которые станут ориентиром для контроля стоимости. Пилотным регионом для новой системы может стать Тыва.

Регуляторы планируют усилить контроль за ценами на топливо классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». В частности, ведомствам поручено подготовить предложения по увеличению объёмов его продаж на Петербургской бирже и уделить внимание импортным поставкам.

К 15 сентября Минэнерго, ФАС и нефтяные компании должны представить правительству модель работы внутреннего рынка нефтепродуктов после нормализации ситуации с учётом биржевых и внебиржевых продаж, импорта и выпуска топлива.

По данным Росстата, с 18 по 24 августа цены на бензин изменились в 55 регионах России. В среднем по стране АИ-92 и АИ-95 за неделю подорожали на 0,9%, а стоимость дизельного топлива не изменилась.

Ранее стало известно, что Минэнерго в ближайшее время решит, продлевать ли запрет на экспорт дизельного топлива, который действует до 1 сентября. Ведомство оценивает ситуацию на внутреннем рынке как стабильную, а при принятии решения учтёт объёмы производства, запасы и спрос.