Правительство Казахстана ушло в отставку после выборов в парламент

Кабинет министров Казахстана официально сложил полномочия. Это стандартная юридическая процедура, продиктованная началом работы нового состава парламента страны — Курултая.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев уже подписал соответствующий указ. Согласно статье 69 основного закона республики, старый состав обязан уйти в отставку после избрания новых депутатов.

Однако управленческий аппарат не останется без контроля. До момента утверждения новых руководителей министерств и ведомств нынешние члены кабмина продолжат исполнять свои обязанности с приставкой «и.о.».

Решение вступило в силу немедленно после подписания документа. Президент ранее анонсировал предстоящие изменения в структуре органов власти, что даёт основания ожидать значительных перестановок в ближайшее время.

Теперь политическая элита сосредоточена на процессе формирования новой команды. Основная интрига заключается в том, кто сохранит свои кресла, а кто покинет государственные посты в ходе грядущей ротации.

1 июля вступила в силу новая конституция Казахстана. Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал это событие началом новой эры в истории республики и заявил о перестройке политической системы. Он поздравил казахстанцев с «эпохальным событием» и напомнил, что 15 марта народ на референдуме сделал выбор, который определит развитие страны на десятилетия вперёд. Токаев выразил уверенность, что страна построит «справедливый Казахстан — государство равных возможностей».