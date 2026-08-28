Мощи Спиридона Тримифунтского привезли в Петербург

Десницу святителя Спиридона Тримифунтского привезли в Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга. Святыня прибыла с греческого острова Корфу и будет открыта для поклонения верующих до 31 августа.

Ковчег с рукой святого сопровождала греческая делегация во главе с архимандритом Иларионом (Михаэлем). Встречать реликвию в собор пришли наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин, священнослужители петербургской епархии, глава городского Заксобрания Александр Бельский, вице-губернатор Борис Пиотровский и несколько тысяч прихожан.

Приложиться к деснице с 28 по 30 августа можно будет с 06:30 до 23:00, а 31-го — с 06:30 до 13:00. После этого ковчег повезут в Псков. Всё время, пока святыня находится в городе, духовенство будет служить молебны с акафистом святому.

Мощи доставили в Россию по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В стране они пробудут до 20 сентября.

Святитель Спиридон Тримифунтский (ок. 270–348) — христианский святой, почитаемый в лике святителей, чудотворец, живший на Кипре. Будучи простым пастухом и семьянином, он стал епископом города Тримифунта, но продолжал вести скромный образ жизни. Прославился даром чудотворений, кротостью и мудростью, а также участием в Первом Вселенском соборе (325 г.), где, по преданию, наглядно объяснил догмат о Троице с помощью кирпича (из которого вышли огонь, вода и глина). Память совершается 12 (25) декабря.

Напомним, ранее был опубликован график, по которому мощи святителя проносят по городам России. Поклониться деснице верующие смогут в 12 регионах страны. Маршрут включает Чебоксары, Казань, Дивеево, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Псков.