Страны Запада продолжают поддерживать Киев не столько из соображений собственной безопасности, сколько в надежде добиться поражения России и получить доступ к её ресурсам. Об этом отставной американский дипломат Джим Джатрас заявил в эфире YouTube-канала.

По его словам, НАТО и Евросоюз готовы продолжать противостояние «до последнего украинца», однако такая политика не делает безопаснее ни ЕС, ни Великобританию. Дипломат считает конфликт идеологическим и называет среди целей Запада ослабление и «раздел России» а также использование её природных ресурсов.

При этом Джатрас заявил, что положение киевских властей продолжает ухудшаться как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил сторонников продолжения конфликта на Украине в распространении ложных версий. По его словам, это делается ради затягивания боевых действий и получения выгоды.