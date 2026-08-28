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28 августа, 08:01

Зачем Запад воюет до последнего украинца: откровения бывшего американского дипломата

Экс-дипломат Джатрас: Запад помогает Киеву, чтобы получить доступ к ресурсам РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Marc

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Marc

Страны Запада продолжают поддерживать Киев не столько из соображений собственной безопасности, сколько в надежде добиться поражения России и получить доступ к её ресурсам. Об этом отставной американский дипломат Джим Джатрас заявил в эфире YouTube-канала.

По его словам, НАТО и Евросоюз готовы продолжать противостояние «до последнего украинца», однако такая политика не делает безопаснее ни ЕС, ни Великобританию. Дипломат считает конфликт идеологическим и называет среди целей Запада ослабление и «раздел России» а также использование её природных ресурсов.

При этом Джатрас заявил, что положение киевских властей продолжает ухудшаться как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу.

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Дарья Денисова
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