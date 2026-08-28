«Плюют нам в лицо»: Польский евродепутат обрушилась на Зеленского из-за бандеровского пантеона

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала Варшаву пересмотреть отношения с Киевом после решения Владимира Зеленского о создании «национального пантеона». Об этом она написала в соцсети X.

«Мы передаем им ценное оборудование и погашаем за них кредиты, а они плюют нам в лицо своим бандеровским пантеоном героев — что это, черт возьми, такое?!» — заявила политик.

Зайончковская-Герник добавила, что отношения Польши с Украиной с самого начала следовало выстраивать на принципе взаимной выгоды.

Ранее замглавы МИД Польши Марчин Босацкий заявил, что включение Степана Бандеры и Романа Шухевича в украинский «национальный пантеон» может осложнить отношения Киева с европейскими странами. По его словам, Варшава считает их ответственными за массовые преступления против мирного населения.