Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 08:09

«Плюют нам в лицо»: Польский евродепутат обрушилась на Зеленского из-за бандеровского пантеона

Евродепутат Зайончковская-Герник призвала изменить политику Варшавы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала Варшаву пересмотреть отношения с Киевом после решения Владимира Зеленского о создании «национального пантеона». Об этом она написала в соцсети X.

«Мы передаем им ценное оборудование и погашаем за них кредиты, а они плюют нам в лицо своим бандеровским пантеоном героев — что это, черт возьми, такое?!» — заявила политик.

Зайончковская-Герник добавила, что отношения Польши с Украиной с самого начала следовало выстраивать на принципе взаимной выгоды.

«Союз с Петлюрой»: Киев будет убеждать поляков в любви к Украине через общую историю
«Союз с Петлюрой»: Киев будет убеждать поляков в любви к Украине через общую историю

Ранее замглавы МИД Польши Марчин Босацкий заявил, что включение Степана Бандеры и Романа Шухевича в украинский «национальный пантеон» может осложнить отношения Киева с европейскими странами. По его словам, Варшава считает их ответственными за массовые преступления против мирного населения.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar