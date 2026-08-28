Ныряет на 3 км и берётся за болгарку: В России испытали подводного робота «Сахалин»

В Кронштадте прошли первые морские испытания российского телеуправляемого подводного робота тяжёлого рабочего класса «Сахалин». Аппарат способен погружаться на глубину до трёх тысяч метров и обслуживать трубопроводы, кабельные трассы и другую подводную инфраструктуру.

В Кронштадте испытали первого в России телеуправляемого подводного робота. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Масса «Сахалина» составляет около 4,5 тонны. Робот оснащён камерами, светильниками, движителями и манипуляторами, с помощью которых может использовать предназначенные для подводных работ инструменты, выяснил телеканал «Санкт-Петербург».

«Может делать всю работу, которую может делать человек над водой, на земле. То есть гриндер, болгарка, любые инструменты, вплоть до динамометрических ключей», — рассказал начальник отдела роботизированных подводно-технических работ компании-производителя Антон Скляр.

При установке эхолота и сонара аппарат можно применять и для поисковых операций. Связь с командным пунктом идёт по кабель-тросу с использованием оптического сигнала, а в перспективе питание от судна позволит роботу длительное время оставаться на глубине.

До выхода в Финский залив разработчики отдельно проверили герметичные элементы комплекса. Их испытывали под давлением около 36 МПа, после чего узлы и оборудование смонтировали на аппарате.

«Сахалин» создавали около трёх лет. Российские специалисты разработали для комплекса системы связи и управления, математическую модель, программное обеспечение, а также его узлы и агрегаты. При этом испытательная программа продолжается: разработчикам ещё предстоит окончательно сформировать облик аппарата.

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