Турецкие сериалы осени 2026: полный список премьер Оглавление «Далёкий город» (Uzak Şehir) «Клюквенный щербет» (Kızılcık Şerbeti) «Мехмед: Султан завоевателей» (Mehmed: Fetihler Sultanı) «Семья — это испытание» (Aile Bir İmtihandır) «Место, где восходит солнце» (Güneşin Doğduğu Yer) «Коралловый особняк» (Mercan Köşk) «Честь» (или «Достоинство» (Haysiyet)) «Жизнь других» (Başkalarının Hayatı) Какие турдизи выйдут, а какие продолжат уже любимые истории — читайте в подробном гиде от Life.ru. Турецкие сериалы осени 2026: все премьеры. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / haysiyetdizisi

Поклонники турдизи знают, что осенний сезон — это всегда эмоциональные качели, неожиданные повороты и любимые актёры в новых амплуа. В 2026 году турецкие телеканалы приготовили особенно насыщенную линейку премьер и продолжений — от исторических саг до напряжённых криминальных драм. Вот подборка самых ожидаемых сериалов и сезонов, которые стартуют осенью 2026 года.

«Далёкий город» (Uzak Şehir)

Когда выйдет третий сезон «Далёкого города». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / uzaksehirdizi

Жанр: драма, мелодрама

драма, мелодрама Канал/платформа: Kanal D, «Иви», «Кинопоиск», Okko

Kanal D, «Иви», «Кинопоиск», Okko Дата выхода: 14 сентября 2026

14 сентября 2026 Режиссёр: Катыксыз Ахмет

Катыксыз Ахмет В главных ролях: Акбаба Озан, Унсал Синем, Озкая Атакан

Третий сезон «Далёкого города» обещает быть не менее драматичным, чем предыдущие два. Первые сцены нового сезона даже снимали не в привычных локациях, а в Будапеште — этот ход сразу придал проекту свежий оттенок. Поклонники спорят, сможет ли новая сюжетная линия сгладить горечь финала второго сезона, где так и не сбылась мечта Альи и Джихана о свадьбе, а череда трагедий оставила героев на краю пропасти.

Теперь в историю вплетается новая линия: в каст вошёл актёр, которому предстоит сыграть Эврена — бывшего возлюбленного Альи. Это добавит напряжения в и без того хрупкие отношения героев. И хотя фанаты надеются на счастливый поворот, создатели явно не собираются дарить лёгкое примирение. Воссоединение ДжихАл будет долгим и болезненным. Собственно, другого ждать и не стоило.

«Клюквенный щербет» (Kızılcık Şerbeti)

Что происходит в «Клюквенном щербете»? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / showtv

Жанр: мелодрама

мелодрама Канал/платформа: Show TV, «Иви», «Кинопоиск», Okko

Show TV, «Иви», «Кинопоиск», Okko Дата выхода: 18 сентября 2026

Режиссёр: Севимли Озгюр

Севимли Озгюр В главных ролях: Аласья Эврим, Кылыч Барыш, Динлер Эмре

Пятый сезон «Клюквенного щербета» — это уже почти легенда турдизи. Сериал держится на волне популярности благодаря крепким рейтингам и востребованности за рубежом. Финал предыдущего сезона оставил зрителей в состоянии шока. Вечеринка в доме Уналов в который раз обернулась трагедией, а личные драмы героев достигли пика. Нурсема заговорила о разводе, авария, падение с балкона, очередное расставание Омера и Кывылджим... Казалось, что история зашла в тупик, но проект получил новый шанс.

В новом сезоне напряжение никуда не денется. Ставки только вырастут, а эмоциональные качели станут ещё круче. Поклонники уже гадают, сможет ли сериал сохранить тот самый баланс между надрывом и надеждой, который и сделал его культовым.

Подробнее о слухах и интригах нового сезона «Клюквенного щербета» можно узнать в этом материале.

«Мехмед: Султан завоевателей» (Mehmed: Fetihler Sultanı)

Когда будет продолжение сериала «Мехмед»? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mehmedfetihlersultanitrt

Жанр: драма, исторический

драма, исторический Канал/платформа: TRT 1 , «Кинопоиск», Okko, Rutube

TRT 1 «Кинопоиск», Okko, Rutube Дата выхода: осень 2026

осень 2026 Режиссёр: Бал Шафак

Бал Шафак В главных ролях: Чайоглу Серкан, Албайрак Синан, Сойкут Осман

Историческая драма с Серканом Чайоглу в главной роли возвращается с четвёртым сезоном — и делает это уверенно. В то время как другие проекты пытаются поймать волну зрительского интереса, «Мехмед» держится стабильно, не теряя аудитории. Поклонники ценят сериал за масштаб, динамичный сюжет, убедительную актёрскую игру и внимание к деталям (от костюмов до локаций).

Для российских зрителей, давно влюблённых в турдизи, «Мехмед» стал одним из тех проектов, которые хочется пересматривать. Здесь есть и эпичность, и человечность, и та самая магия исторической драмы, которая заставляет забыть о времени.

«Семья — это испытание» (Aile Bir İmtihandır)

«Семья — это испытание» — когда будет второй сезон? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / abitvdizisi

Жанр: мелодрама, криминал

мелодрама, криминал Канал/платформа: ATV, «Иви», «Кинопоиск», Okko, Rutube

ATV, «Иви», «Кинопоиск», Okko, Rutube Дата выхода: 13 или 22 сентября 2026

13 или 22 сентября 2026 Режиссёр: Акайдын Ягыз Алп

Акайдын Ягыз Алп В главных ролях: Имирзалыоглу Кенан, Полатогуллари Дирен, Тузджу Синан, Корель Бергюзар

Второй сезон сериала «Семья — это испытание» готовят как перезапуск, и это не просто маркетинговый ход. После ухода звезды «Зимородка» Афры Сарачоглу значительная часть аудитории поставила на проекте крест, и создатели прекрасно понимают, что нужно вернуть доверие. На помощь приходит звёздный дуэт в лице Кенана Имирзалыоглу и Бергюзар Корель, чья совместная работа уже знакома поклонникам по проекту «Дядя Кара».

Для фанатов это почти знак свыше, что если кто и сможет вдохнуть новую жизнь в историю, то именно эта пара. Сюжет обещает быть жёстче и многослойнее — криминальные линии сплетутся с личными драмами, а испытания для героев станут ещё серьёзнее.

«Место, где восходит солнце» (Güneşin Doğduğu Yer)

Бурак Озчивит в «Место, где восходит солнце». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gdydizi

Жанр: драма, мелодрама

драма, мелодрама Канал/платформа: ATV

ATV Дата выхода: сентябрь 2026

сентябрь 2026 Режиссёр: Лостувалы Чагры Вила

Лостувалы Чагры Вила В главных ролях: Бурак Озчивит, Бейза Гюмюльджине, Ташчиоглу Сибель, Севиндик Гёркем

Проект со звездой «Чёрной любви» и «Великолепного века» и краша всех женщин Бураком Озчивитом ещё до премьеры оброс слухами и спорами. Скандальную репутацию ему обеспечила внезапная замена главного актёра. Озчивит появится в кадре место Угура Гюнеша — а это сразу меняет восприятие истории. Действие перенесёт зрителей в Турцию 80‑х годов, а по духу и настроению сериал будет перекликаться с культовым «Однажды в Чукурова».

Создатели пошли на хитрый ход, пригласив в проект Сибель Ташчиоглу — одну из звёзд того самого хита, а съёмки проходят в знаменитом особняке из драмы 2018 года. Это не просто отсылка — это попытка соединить ностальгию и новый взгляд, чтобы зацепить и старых, и новых поклонников турдизи.

«Коралловый особняк» (Mercan Köşk)

Продолжение сериала «Коралловый особняк». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mercankosktv

Жанр: драма, криминал

драма, криминал Канал/платформа: ATV, «VK Видео»

ATV, «VK Видео» Дата выхода: 5 сентября 2026

5 сентября 2026 Режиссёр: Яхья Саманджи

Яхья Саманджи В главных ролях: Ака Кубилай, Санджактутан Хафсанур, Озгюр Мехмет

«Коралловый особняк» уже успел стать мемом среди российских фанатов. Постер сериала поклонники в шутку сравнивают с афишами «Чебурашки». Вместо кораллов на нём почему‑то слишком много апельсинов… Но за лёгкой иронией скрывается серьёзная драма. Главная героиня Джемре (Хафсанур Санджактутан) сразу после свадьбы обнаруживает, что её муж Топрак бесследно исчез. Поиски приводят её в город Тарсус — туда, где когда‑то погиб её отец. Там Джемре сталкивается с семьёй Араса (Кубилай Ака), и оказывается, что у этой семьи есть свои мрачные тайны, которые могут перевернуть всю её жизнь.

Сериал балансирует между семейной драмой и криминальным триллером — и именно эта двойственность делает его особенно притягательным.

«Честь» (или «Достоинство» (Haysiyet))

Новый турецкий сериал «Честь». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / haysiyetdizisi

Жанр: драма, мелодрама

драма, мелодрама Канал/платформа: Kanal D

Kanal D Дата выхода: 8 сентября 2026 года

8 сентября 2026 года Режиссёр: Эда Тексёз

Эда Тексёз В главных ролях: Догукан Гюнгор, Мерих Озтюрк, Керем Алышик, Элифджан Онгурлар, Реха Озджан, Гёкберк Йылдырым, Нергис Озтюрк, Айбюке Йылмаз, Бурак Челик.

Актёр Догукан Гюнгор, знакомый зрителям по роли Фатиха Унала в «Клюквенном щербете», в новом проекте предстанет в совершенно другом амплуа. Теперь он играет простого парня, который влюблён в девушку из богатой семьи — и это настоящий вызов после четырёх лет в образе избалованного наследника. Внешность актёра заметно изменилась, и в паре с Мерих Озтюрк они смотрятся свежо и искренне.

История о столкновении двух миров — бедности и богатства — обещает быть напряжённой и трогательной одновременно. Для поклонников турдизи это ещё один повод следить за премьерой. Здесь есть и знакомые лица, и новый взгляд на вечную тему.

«Жизнь других» (Başkalarının Hayatı)

Премьера сериала «Жизнь других». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / baskalarininhayatiresmi

Жанр: драма, адаптация известного мексиканского проекта «Руби»

драма, адаптация известного мексиканского проекта «Руби» Канал/платформа: Star TV

Star TV Дата выхода: сентябрь 2026

сентябрь 2026 Режиссёр: Бурак Мюждеджи

Бурак Мюждеджи В главных ролях: Бурак Беркай Акгюль, Эйлюль Лизе Кандемир, Дога Байрам и Демирхан Демирджиоглу

Авторы «Жизни других» не скупятся на промоматериалы. В Сети уже появились три тизера, и каждый из них подогревает интерес. В основе сюжета — классическая, но от этого не менее цепляющая история. Девушка из бедной семьи знакомится с врачом из богатой семьи, и у неё появляется шанс изменить свою жизнь. Но за каждым шансом стоят свои испытания, и не все двери оказываются гостеприимными.

Съёмки стартовали ещё 13 августа, и скоро должна появиться точная дата премьеры. Поклонники адаптаций и классических сюжетов о социальном неравенстве уже держат проект на радаре, ведь именно такие истории умеют задевать за живое.

Авторы Кира Громова