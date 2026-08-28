Кульминационный этап: Военный эксперт назвал сроки полного освобождения ДНР

Освобождение Донецкой Народной Республики может завершиться до конца 2026 года. Такой прогноз дал военный эксперт, полковник в запасе Анатолий Матвийчук.

«Полагаю, что основные задачи СВО, включая освобождение ДНР, могут быть выполнены к концу 2026 года», — сказал Матвийчук сайту MK.ru.

Матвийчук назвал Славянско-Краматорский укрепрайон ключевым оборонительным узлом ВСУ в Донбассе. По его мнению, преодоление первого рубежа создаёт предпосылки для дальнейшего продвижения российских сил, однако названные им сроки остаются экспертным прогнозом, а не официальным планом Генштаба.

По данным Генштаба, до восточных окраин Славянска осталось четыре километра. Одновременно российские штурмовые подразделения ведут бои на территории аэродрома в трёх километрах от Краматорска, а передовые части подошли к Дружковке на расстояние около полутора километров.

Эксперт считает, что освобождение Славянска и Краматорска станет кульминационным этапом боёв за территорию ДНР. После этого, по его оценке, российские силы смогут сосредоточиться на выполнении задач на других направлениях.

Ранее Life.ru сообщал о преодолении российскими войсками первого рубежа Славянско-Краматорского укрепрайона. Наступление «Южной» группировки идёт одновременно на нескольких участках фронта протяжённостью около 160 километров.