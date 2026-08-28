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28 августа, 08:56

Минобороны предложило расширить доступ военкоматов к данным призывников

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Министерство обороны подготовило проект приказа, расширяющий перечень информации, которую военные комиссариаты смогут запрашивать о кандидатах на службу. Документ размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает дать комиссариатам право безвозмездно получать сведения от государственных органов, предприятий и учреждений. Эти данные нужны для определения пригодности граждан к военной службе.

В перечень запрашиваемой информации вошли фамилии, имена, отчества, даты рождения и пол. Также военкоматы смогут узнавать об участии человека в ДТП, наличии у него зарегистрированных автомобилей, документов об образовании, инвалидности или недееспособности.

Отдельный блок касается финансового положения: проект разрешает получать данные о банковских счетах, оформленных кредитах и займах. Помимо этого, комиссариаты смогут запрашивать информацию о процессуальных действиях в отношении гражданина, в том числе о его статусе подозреваемого или обвиняемого.

Медицинский раздел предполагает доступ к сведениям о наблюдении у врачей по поводу ВИЧ-инфекции, туберкулёза, алкогольной зависимости, а также гепатитов В и С.

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Проект приказа также позволяет запрашивать аналогичную информацию о близких родственниках потенциального военнослужащего: супруге, родителях, детях, а также о родных братьях и сестрах.

Ранее сообщалось, что Минобороны России направило 141 тысячу призывников в ВС РФ по итогам весеннего призыва. Кстати, Life.ru разбирал новые правила призыва в специальном материале.

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Никита Никонов
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