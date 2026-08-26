Переезд может обернуться проблемами с военкоматом: Что важно сделать за 2 первые недели

Смена места жительства может создать проблемы с воинским учётом, даже если человек не намеревался нарушать закон. Военный юрист, майор юстиции в запасе Сергей Мамонтов в беседе с Life.ru рассказал, почему после переезда важно своевременно обновить сведения и какие последствия могут возникнуть при нарушении установленных правил.

По словам эксперта, многие проблемы возникают из-за обычной бытовой невнимательности: человек меняет город, устраивается на новую работу, занимается семьёй или ремонтом и не задумывается о необходимости актуализировать данные воинского учёта.

Переезд — одна из самых частых причин проблем с военкоматом. Не потому что человек что-то нарушил осознанно. А потому что сменил место жительства, занялся работой, детьми, ремонтом, и просто не подумал, что у государства к нему остались вопросы. Сергей Мамонтов Военный юрист, майор юстиции в запасе

По словам Мамонтова, после запуска реестра воинского учёта ситуация изменилась. При этом бумажная повестка, направленная по старому адресу, не означает, что человек в любом случае не будет считаться уведомлённым: законодательство предусматривает и электронную форму направления повесток и специальный реестр.

«Проблема не только в штрафах. Да, бумажная повестка уйдёт по старому адресу и вы её не получите. Но электронная считается вручённой с момента размещения в реестре — независимо от того, ознакомились вы с ней или нет», — пояснил специалист.

За нарушение обязанностей по воинскому учёту предусмотрены административные штрафы. В частности, за неявку без уважительной причины по повестке или вызову может быть назначен штраф от 10 до 30 тысяч рублей. За несообщение о выезде из России более чем на шесть месяцев или въезде в страну — от 5 до 15 тысяч рублей. За несообщение о переезде на новое место пребывания, не подтверждённое регистрацией, либо неявку в установленный срок предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

Кроме штрафов, при неявке по вручённой повестке после истечения установленного законом срока могут применяться временные меры, направленные на обеспечение явки. В их числе — ограничения, связанные с регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя, постановкой на налоговый учёт для применения режима НПД, регистрационными действиями с недвижимостью и правом управления транспортными средствами.

Мамонтов советует прежде всего проверить сведения о себе в реестре воинского учёта и личном кабинете на «Госуслугах». Если данные не обновились автоматически, необходимо сообщить о произошедших изменениях установленным способом.

«Переехали — сделайте следующее: проверьте данные о себе в реестре и личном кабинете на «Госуслугах» — при регистрации на новом месте данные должны подтягиваться автоматически, но межведомственная система может дать сбой. Если после переезда сведения не обновились, направьте уведомление о смене места жительства или пребывания — у вас на это есть две недели», — отметил юрист.

Воинский учёт осуществляется по месту жительства, а при нахождении по месту пребывания более трёх месяцев — по месту пребывания. При этом закон предусматривает возможность сообщить необходимые сведения в письменной форме или через портал госуслуг.

При обращении в военкомат стоит подготовить паспорт, документ воинского учёта и документы, подтверждающие регистрацию или фактическое проживание. Подтверждение подачи обращения также лучше сохранить.

Если установленный срок уже пропущен, юрист рекомендует не откладывать обращение в военкомат и при необходимости представить документы, объясняющие причины пропуска.

Отдельно необходимо учитывать выезд за границу. Закон предусматривает обязанность сообщать о выезде из России на срок более шести месяцев и о возвращении в страну. За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность.

«Подавляющее большинство проблем, с которыми ко мне приходят, возникают из-за неоформленных документов, пропущенных сроков и надежды, что само рассосётся. Само не рассасывается. Переехали, сменили город, уехали за границу — закройте вопрос с учётом в первые две недели. Это самая дешёвая юридическая процедура. Всё, что делается позже, стоит дороже — и в деньгах, и в нервах», — подчеркнул Сергей Мамонтов.

Ранее Life.ru писал, что в 2026 году правила призыва в России изменились: призывной возраст повысили до 30 лет, а сам процесс стал круглогодичным. Также начали активнее использовать электронный реестр воинского учёта и цифровые повестки. За неявку без уважительной причины предусмотрены штрафы и дополнительные ограничения.