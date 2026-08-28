«Не хотел поблажек»: Безруков раскрыл правду о последних съёмках Юрия Цурило

Актёр Юрий Цурило до последнего скрывал от коллег онкологию и отказывался от помощи. Об этом рассказал Сергей Безруков. Цурило ушёл из жизни 26 августа, ему было 79 лет.

По словам Безрукова, лишь немногие на площадке знали о диагнозе коллеги. Цурило не принимал заботу и отвергал любые попытки облегчить ему работу. «Его персонаж — надёжный и верный, за которым чувствуешь себя как за каменной стеной. Таким он и был — стойким, надёжным человеком и замечательным актером», — написал он в канале в мессенджере «Макс».

Последней картиной в фильмографии Цурило стала комедия «Не по-детски», которая выйдет 3 сентября. В ленте он исполнил роль мужа героини Марии Ароновой, помогающей персонажу Безрукова пересмотреть жизненные ценности.

Безруков отметил, что после завершения съёмок коллега называл этот проект своей отдушиной. Актёр мечтал прийти на премьеру, но не дожил до неё чуть больше недели.

Режиссёр Анна Матисон рассказала Metro, что кандидатуру Цурило предложила сама Аронова. Услышав описание героя — сильного, большого и надёжного человека, — артистка сразу назвала его имя.

По словам Матисон, Цурило признался в болезни только ей, попросив не рассказывать остальным. Он хотел оставаться наравне со всеми, и команде приходилось хитрить, чтобы просто усадить его на стул.

Юрий Цурило — советский и российский актёр театра и кино, известный по ролям в фильмах «Хрусталёв, машину!», «Овсянки», «Трудно быть богом», «Дурак» и других картинах; много лет он работал на театральной сцене, в том числе с 1997 по 2004 год служил в Александринском театре Санкт-Петербурга, а его актёрскую манеру отличали выразительная внешность и мощная сценическая энергетика. Прощание пройдет 31 августа в Санкт-Петербурге, тело кремируют.