Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

72% россиян заявили о доверии Владимиру Путину, а 67,7% одобрили его работу на посту президента. Информация следует из свежих данных ВЦИОМ.

Работу правительства положительно оценивают 45,2% респондентов. Главе кабмина Михаилу Мишустину доверяют 55,3% опрошенных.

В гипотетическом голосовании на выборах в Госдуму «Единая Россия» получила бы 39,2% голосов. За КПРФ высказались 11,7%, «Новых людей» — 10,8%, ЛДПР — 9,7%, «Справедливую Россию» — 4,1%.

Похожие результаты получил Фонд общественного мнения: согласно его исследованию, проведённому 21–23 августа среди 1,5 тыс. человек, Путину доверяют 70% россиян и столько же считают, что он хорошо выполняет работу президента.

При этом показатели партийной поддержки у двух организаций отличаются. По данным ФОМ, «Единую Россию» готовы поддержать 32%, КПРФ — 10%, ЛДПР — 7%, «Новых людей» — 6%, «Справедливую Россию» — 3%.

Ранее стало известно, что по данным ВЦИОМ, 82% россиян испытывают чувство гордости при виде государственного флага независимо от политических взглядов. Ещё 84% опрошенных считают, что триколор напоминает об общей истории и будущем страны, а 71% положительно относятся к традиции вывешивать флаг на балконах в праздники.