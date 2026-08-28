Козерогам приготовиться: Страховщики назвали самые «аварийные» знаки зодиака

Козероги и Раки чаще представителей других знаков зодиака обращались в страховую по ОСАГО после ДТП в 2026 году. Это следует из статистики Страхового Дома ВСК, с которой ознакомилась «Газета.ru».

На Козерогов пришлось 9% обращений, на Раков — 8,9%. Следом расположились Львы с результатом 8,7%, Овны — 8,5% и Тельцы — 8,4%. Самые низкие показатели среди знаков зодиака зафиксировали у Стрельцов и Скорпионов.

По сравнению с прошлым годом в числе лидеров антирейтинга оказались Раки, тогда как Тельцы, согласно статистике страховщика, стали реже фигурировать в подобных обращениях. При этом Скорпионы и Стрельцы сохранили позиции самых аккуратных водителей.

Отдельно аналитики изучили возраст автомобилистов. На водителей старше 50 лет пришлось 33,2% всех рассмотренных обращений, а на автомобилистов младше 29 лет — 14,1%, что стало минимальной долей среди возрастных групп.

Среди женщин-Козерогов 12,4% обращений были связаны с автомобилями Lada. Реже всего представительницы этого знака обращались в страховую после происшествий на Hyundai. У мужчин независимо от знака зодиака наибольшая доля обращений также пришлась на автомобили ВАЗ.

При этом статистика ВСК отражает структуру обращений клиентов одной страховой компании по ОСАГО и сама по себе не доказывает связи между знаком зодиака и водительскими навыками.

Ранее в Госдуме предложили перенести информацию об эвакуации автомобилей в приложение «Госуслуги Авто», соответствующее обращение направлено министру цифрового развития Максуту Шадаеву. Сейчас данные об одном нарушении могут находиться в нескольких региональных системах, из-за чего водителю приходится отдельно выяснять, куда увезли машину, искать штрафстоянку и проверять начисленные платежи.