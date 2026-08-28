«Камчатка» не прокатит: Астролог советует школьникам проявлять активность с 1 сентября

Школьникам в новом учебном году может быть особенно важно проявлять себя на уроках, задавать вопросы и не бояться публичных выступлений. Такой астрологический прогноз дала психолог и астролог Ариана Рейн.

По её словам, положение Меркурия во Льве символически связано с интеллектом, речью, обучением и стремлением проявлять себя. Поэтому детям, считает Рейн, будет полезно активнее отвечать на уроках, участвовать в олимпиадах, делать презентации и брать инициативу.

«То есть скромно сидеть на последней парте окажется невыгодным», — объяснила эксперт в комментарии «Радио 1».

Отдельно Рейн оценила расширение эксперимента с оценками за поведение, который в 2026/27 учебном году затронет отдельные школы во всех регионах России и учеников 2–8-х классов. В астрологической трактовке специалист связала эту инициативу с «сильным Юпитером», который, по её словам, отвечает не только за знания, но и за моральные ориентиры и уважение к учителю.

При этом астролог подчеркнула, что такая система может быть полезной лишь в том случае, если станет инструментом воспитания и обратной связи, а не способом наказания или публичного клеймения ребёнка.

Сам эксперимент с оценками за поведение не является астрологической инициативой. В новом учебном году школы-участники будут использовать три уровня: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое» поведение, причём эти оценки отделены от академической успеваемости.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, какие изменения ждут российские школы с 1 сентября 2026 года. Среди них — расширение апробации оценок за поведение, изменения в программах по истории и обществознанию, а также новые правила для отдельных классов.