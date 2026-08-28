Первого замгендиректора ТГК-2 Дураева задержали по делу о превышении полномочий

Первого заместителя гендиректора ТГК-2 Марата Дураева задержали сотрудники ФСБ в Ярославской области. Топ-менеджера подозревают в шести эпизодах превышения должностных полномочий, сообщили изданию «Ведомости» источники.

Дело возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ. Следствие намерено обратиться в суд и просить заключить Дураева под стражу. Задержание может быть связано с расследованием в отношении другого топ-менеджера ТГК-2 — заместителя гендиректора по ресурсообеспечению и логистике Натальи Скибо. Весной 2026 года её арестовали по обвинению в превышении полномочий группой лиц по предварительному сговору и из корыстной заинтересованности.

Помимо должности в ТГК-2, Дураев работает советником генерального директора «Газпром энергохолдинга». В совет директоров теплоэнергетической компании он вошёл в январе 2025 года. До работы в энергетике Дураев служил в органах прокуратуры Москвы. В 2013 году его назначили межрайонным природоохранным прокурором столицы.

ТГК-2 производит электрическую и тепловую энергию, а её предприятия работают в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях. Компания относится к числу крупных игроков теплоэнергетики Северо-Западного и Центрального федеральных округов.

Ранее сообщалось, что в Когалыме Тюменской области задержан начальник отдела экономической безопасности местной полиции. Противоправную деятельность выявили оперативники регионального УФСБ. Силовую поддержку при задержании оказывали бойцы Росгвардии. Против сотрудника ОМВД возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.