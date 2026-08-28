В Кремле заявили о паузе переговорного процесса по Украине

Диалог по урегулированию конфликта на Украине сейчас не ведётся. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков официально подтвердил, что процесс поставлен на паузу.

«Вопрос мирных переговоров: да, сейчас эта тема глубоко находится на паузе, новых идей никаких нет», — сказал Песков журналистам.

Ранее руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* выступил с заявлением о перспективах дипломатического урегулирования. По его мнению, новые переговоры могут состояться в ближайшем времени.

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