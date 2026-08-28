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Регион
28 августа, 09:20

Песков: Россия продолжает наносить удары по военной инфраструктуре Украины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков заявил, что российские военные продолжают наносить удары по Киеву и другим объектам Украины. По словам пресс-секретаря президента, целью остаётся военная и связанная с ней инфраструктура.

«Удары по Киеву продолжаются, они продолжаются систематически, целенаправленно. Мы продолжаем уничтожать военную и околовоенную инфраструктуру киевского режима. Наши военные знают, что они делают и как они делают», — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков: Россия продолжает контакты с США по Украине на рабочем уровне
Песков: Россия продолжает контакты с США по Украине на рабочем уровне

Ранее Песков заявил Bloomberg, что России не нужна дополнительная военная эскалация конфликта на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ, российские войска и без неё продолжают продвигаться вперёд.

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Дарья Денисова
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