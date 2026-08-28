Ситуация вокруг мирного урегулирования конфликта окончательно зашла в тупик. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, украинская сторона осведомлена о требованиях Москвы, однако не проявляет никакого желания обсуждать их за столом переговоров.

По словам представителя Кремля, отсутствие готовности Киева к мирному диалогу не оставляет Москве другого выбора, кроме как продолжать специальную военную операцию.

«Киевская сторона, украинская сторона, прекрасно знает наши требования. Мирным путем они не хотят это обсуждать», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

В Кремле отметили, что в сложившихся условиях Россия фокусируется на достижении поставленных целей на фронте, где сейчас наблюдается положительная динамика. Текущая стратегия Москвы напрямую обусловлена нежеланием оппонентов искать дипломатические решения. Таким образом, СВО будет продолжаться до тех пор, пока ситуация не изменится или задачи не будут выполнены в полном объёме.

Ранее Life.ru сообщал, что российские операторы беспилотных систем нанесли серию точных ударов по промышленному объекту в Броварах. Целью стал производственный комплекс, работавший в интересах украинской армии.