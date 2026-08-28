Засветился в 2024-м: Откуда взялся загадочный «Искандер-1000»

Название «Искандер-1000» придумали российские военные эксперты после того, как ещё в 2024 году заметили в репортаже с полигона неизвестную увеличенную ракету. Об этом рассказал главный редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев, комментируя газете «Известия» сообщения украинских СМИ о якобы применении такого боеприпаса по объектам в Киеве.

По словам Корнева, неизвестное изделие внешне напоминало штатную баллистическую ракету 9М723 комплекса «Искандер», однако отличалось большими габаритами. Тогда специалисты предположили, что дополнительный объём мог понадобиться для увеличенного топливного отсека, а дальность перспективного боеприпаса теоретически способна достигать тысячи километров.

Именно после этих оценок за ракетой закрепилось неофициальное название «Искандер-1000», которое позднее подхватили зарубежные эксперты и военные журналисты. При этом официально существование боеприпаса с таким обозначением никогда не подтверждалось.

«Любое применение новейших видов военной техники любит тишину, тем более в период, когда армия ведёт боевые действия», — пояснил Корнев.

Военный эксперт Юрий Лямин считает появление более дальнобойной ракеты для уже существующего комплекса логичным развитием системы. По его словам, при радиусе около 500 км пусковые установки приходится размещать ближе к линии боевого соприкосновения, где возрастает опасность их обнаружения разведкой и поражения беспилотниками.

Для уверенного поражения целей в западных областях Украины при размещении комплексов на безопасном удалении, по оценке Лямина, необходим радиус порядка тысячи километров. После прекращения действия ДРСМД прежние договорные ограничения на создание таких систем для России также больше не действуют.

Военный эксперт Вадим Козюлин добавил, что увеличение дальности даст российской армии больше возможностей для решения оперативных задач и одновременно станет сигналом недружественным соседним государствам о возросшей уязвимости их военной инфраструктуры.

Напомним, ГУР Украины заявило, что российские войска впервые применили обновлённую баллистическую ракету 9М723-2, которую в Незалежной условно назвали «Искандер-1000». Украинская разведка уточняет, что боеприпас задействовали во время одного из комбинированных ударов по Киеву. По их данным, модификация получила увеличенный двигатель и изменённую пусковую установку, а дальность поражения составляет до 550 километров.