«Готов к переговорам в любое время»: Посол Британии высказался о диалоге с Москвой

Великобритания не намерена со своей стороны ещё больше ухудшать отношения с Россией и остаётся открытой к контактам. Об этом на брифинге заявил чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в РФ Найджел Кейси.

«У нас нет желания или планов ухудшать отношения с нашей стороны. Я по-прежнему нахожусь в Москве и в любое время готов к переговорам с российскими властями. <...> Но мы переживали и другие худшие времена, так что надеюсь, что и эти мы переживём», — сказал Кейси.

При этом нынешнее состояние отношений двух стран посол оценил крайне негативно. По его словам, Москва и Лондон переживают худший период взаимодействия с 1991 года.

Ранее российское посольство заявляло, что Москва периодически получает от Лондона сигналы о желании возобновить военные контакты, однако практических шагов британская сторона не предпринимала. В дипмиссии отмечали, что именно Великобритания свернула соответствующий канал связи в 2024 году.