Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) сделала ставку на ностальгию по эпохе ГДР для привлечения избирателей на востоке страны. Региональный политик Ульрих Зигмунд активно использует символику социалистического прошлого, включая винтажные мопеды Simson, чтобы сформировать образ защитников стабильности.

Подобный подход, известный как «остальгия», призван сыграть на чувствах граждан, разочарованных нынешней социально-экономической ситуацией. Партия предлагает электорату идею возврата к понятным и простым порядкам, существовавшим до объединения ФРГ.

Недавнее выступление Зигмунда в Кведлинбурге наглядно продемонстрировало эту стратегию. Харизматичный лидер стремится убедить местное население, что именно его политическая сила способна вернуть утраченное ощущение безопасности и порядка.

Аналитики отмечают, что использование визуальных кодов коммунистической эры помогает ультраправым укреплять региональную идентичность. Этот приём позволяет им выстраивать диалог с теми слоями общества, которые болезненно переживают перемены после падения железного занавеса.

Использование «остальгии» стало ключевым элементом предвыборной активности радикалов в восточных землях. Партия намерена продолжать эксплуатировать запрос на былой уклад, чтобы укрепить позиции и получить поддержку на предстоящих выборах.

Ранее Life.ru писал, что немецкие политики готовили экстренный план на случай прихода АдГ к власти в Саксонии-Анхальт. Среди главных опасений назывался возможный доступ партии к чувствительной информации силовых и разведывательных структур.