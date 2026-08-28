Украинские военные могут подвергать российских пленных жестокому обращению в местах тайного содержания, в том числе с применением служебных собак. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам дипломата, пленные сталкиваются с избиениями, воздействием электрического тока и применением медицинских препаратов. Он также заявил о признаках сексуального насилия и других формах истязаний.

«Там постоянное избиение, использование электрических стульев, медицинских препаратов, собак, признаки сексуального насилия», — сказал Мирошник в беседе с РИА «Новости».

Дипломат утверждает, что количество сообщений о подобных случаях увеличивается. При этом он отметил, что западные союзники Киева знают о существовании так называемых транзитных тюрем, однако не требуют предоставить к ним доступ. По словам Мирошника, страны, оказывающие Украине финансовую и военную поддержку, ограничиваются констатацией возможных нарушений и не проводят детального расследования.

Ранее пленный украинский пограничник Владислав Богатырёв рассказал, что во время боёв военнослужащие ВСУ из-за страха и плохой ориентировки могли принимать своих сослуживцев за противника и открывать по ним огонь. По его словам, хаотичная стрельба и метание гранат порой приводили к тому, что бойцы вступали в реальные перестрелки друг с другом, особенно при недостаточной подготовке и отсутствии координации между подразделениями.