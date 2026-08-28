Дроны заходили и уходили от целей: В атаке на Севастополь заметили новую тактику ВСУ

Украинские беспилотники во время атаки на Севастополь постоянно маневрировали и неоднократно приближались к целям, а затем меняли направление. На такую особенность налёта обратили внимание авторы телеграм-канала «Архангел спецназа».

По их оценке, дроны действовали в режиме так называемой свободной охоты. Аппараты не шли напрямую к одной точке, а курсировали в воздухе и совершали повторные подходы. Авторы канала предполагают, что подобная тактика могла использоваться для изматывания российских подразделений противовоздушной обороны.

Одновременно выросла и интенсивность налётов. Как отмечает «Архангел спецназа», после нескольких дней сравнительно низкой активности ВСУ задействовали при атаках на Россию более 500 беспилотников. Ночью средства ПВО работали сразу в нескольких регионах страны. Беспилотники, в частности, сбивали над Московской областью и Крымом.

В ночь на 28 августа Севастополь подвергся очередной атаке беспилотников. Life.ru писал, что один из дронов попал в подъезд пятиэтажного дома, а обломки БПЛА упали на территорию отеля. Атаку отражали силы ПВО и мобильные огневые расчёты.