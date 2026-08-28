Бюджет России получит почти 1,14 млрд рублей за два участка золота в Сибири

Почти 1,14 млрд рублей поступит в федеральный бюджет по итогам двух аукционов на право разработки золотых месторождений в Сибири. Участки расположены в Иркутской области и Красноярском крае, сообщило Минприроды России.

Участок россыпного и техногенного золота на реке Аканак-Накатами в Иркутской области достался компании «ЗДК «Лензолото» за 365,8 млн рублей. Его балансовые запасы категорий С1 и С2 составляют 298 кг золота, забалансовые — ещё 231 кг.

Добыча на этом участке уже велась с 1999 по 2015 год. Теперь месторождение вновь вовлекут в освоение, а компании выдадут лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых.

Второй аукцион прошёл за участок рудного золота Ивановский в Красноярском крае. Его на 17-м шаге торгов получила компания «Русзолото», предложив 774,1 млн рублей — в 2,7 раза больше стартовой цены.

Запасы Ивановского участка оцениваются в 3,45 тонны золота, ресурсы — ещё в 2,78 тонны. Кроме того, там находятся около 1,5 тонны ресурсов рудного серебра. Лицензия позволит проводить геологическое изучение, разведку и добычу.

Ранее Life.ru сообщал, что крупнейшим открытым в России в 2025 году месторождением рудного золота стало Федоровско-Кедровское на границе Хакасии и Кузбасса. Его общие запасы оценили в 28 тонн золота.