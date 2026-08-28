В Москве арестовали криминального авторитета, контролировавшего Башкирию

В Москве задержали 69-летнего мужчину, которого правоохранители подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии и установлении контроля над криминальной средой Башкирии. Об этом сообщили в МВД по республике.Уголовное дело возбуждено по статье 210.1 УК РФ.

Кадры допроса арестованного. Видео © Telegram / Новости МВД Башкортостана

По данным ведомства, подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за особо тяжкие преступления.Следствие считает, что мужчина получил высокий криминальный статус и признание в уголовной среде. Пользуясь своим авторитетом, он установил контроль над криминальными структурами на территории Башкирии.

Основанием для возбуждения дела стали материалы сотрудников уголовного розыска МВД и УФСБ по Башкирии, собранные совместно с подразделением ГУУР МВД России по борьбе с организованной преступностью. По местам регистрации и проживания подозреваемого в Москве прошли обыски. Силовики изъяли предметы и документы, которые могут иметь доказательственное значение.

Суд отправил фигуранта под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Life.ru писал о задержании в Уфе 49-летнего криминального авторитета, которого следствие считало «смотрящим» за Башкирией. По данным силовиков, он контролировал сбор денег в преступную кассу и разрешал конфликты в криминальной среде.