О любой беде и самом сокровенном: Священник раскрыл, как молиться Богородице в праздник Успения

В праздник Успения Пресвятой Богородицы верующим прежде всего стоит вспомнить её жизненный путь и обратиться к ней с искренней молитвой. Просить помощи можно в любых тяжёлых обстоятельствах, рассказал «Абзацу» священнослужитель храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» города Рыбное протоиерей Виталий Рыбаков.

По словам священника, Успение в христианской традиции означает не трагический конец жизни Богородицы, а её переход в вечность. Само слово «успение» означает засыпание тела до общего воскресения.

«В этот день христианам очень важно вспомнить путь Божьей Матери и помолиться ей. Молитва — это отношение ума и сердца к Богу», — рассказал отец Виталий.

Он пояснил, что к Богородице можно обращаться мысленно и просить поддержки в самых трудных жизненных ситуациях. По словам протоиерея, смысл молитвы заключается не в формальном произнесении слов, а в искреннем обращении человека к Богу.

Ещё один важный смысл праздника Рыбаков связал с отношением к окружающим. Воспоминание о жизненном пути Божией Матери, по его словам, должно побуждать человека становиться добрее, внимательнее к чужим нуждам и чаще совершать хорошие поступки.

Успение Пресвятой Богородицы православные отмечают 28 августа. Это один из двунадесятых праздников церковного года.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, что можно и нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа. В частности, церковного запрета на работу, уборку или посещение кладбища в этот день нет — главное по возможности не ставить бытовые дела выше молитвы и праздничного богослужения.