Путин: Тема традиционных ценностей станет ключевой на Фестивале новых медиа

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей III Фестиваля новых медиа, который проходит в Солнечногорске. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Кадры с церемония открытия Фестиваля новых медиа. Видео © Life.ru

Путин отметил, что в Год единства народов России особое внимание на форуме будет уделено роли отечественных СМИ в укреплении общества и продвижении традиционных духовно-нравственных ценностей, прежде всего среди молодёжи.

«И, конечно, в Год единства народов России приоритетное внимание на форуме будет уделено вопросам укрепления огромного консолидирующего, просветительского потенциала отечественных средств массовой информации, продвижению в обществе, особенно среди молодёжи, традиционных духовно-нравственных ценностей», — говорится в телеграмме.

Российский лидер также обратил внимание, что фестиваль ежегодно собирает всё больше молодых специалистов и экспертов в сфере медиакоммуникаций. На площадке обсуждают развитие интернет-ресурсов, социальных сетей, блогов и мессенджеров.

Путин выразил надежду, что фестиваль пройдёт в атмосфере делового и взаимополезного общения, и пожелал участникам плодотворной работы.

III Фестиваль новых медиа проходит с 28 по 30 августа в Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске.

Тему продвижения традиционных ценностей Путин поднимал и отдельно. Ранее он поручил активнее продвигать российские культурные смыслы и ценности, связав эту работу с вопросами суверенитета, демографии и воспитания молодёжи.