Приехал на 15 дней, остался на 33 года: 72-летнего нелегала поймали с паспортом брата

72-летнего гражданина Южной Кореи задержали в Японии спустя почти 33 года после приезда по 15-дневной туристической визе. В страну мужчина попал в сентябре 1993 года, воспользовавшись паспортом своего брата, пишет The Japan Times

Возвращаться домой после окончания разрешённого срока турист не стал. Он обосновался в городе Яидзу, пользовался японским именем и перебивался временными подработками. Следователям мужчина объяснил, что изначально отправился в Японию в поисках более высокооплачиваемой работы. Вину он признал.

На его след полиция вышла после сообщения, поступившего в июне 2026 года. Кто именно передал информацию правоохранителям, не раскрывается. При этом в обвинении фигурируют не все 33 года жизни мужчины в Японии, а более 26 лет. Отдельная уголовная ответственность за нахождение в стране после окончания разрешённого срока появилась в японском законодательстве только в феврале 2000 года.

Ранее сообщалось, что в Токио полиция задержала четверых японцев, которых подозревают в эксплуатации иностранных работников в сфере доставки еды. По данным правоохранителей, злоумышленники оформляли приезжих из Узбекистана под аккаунтами японцев и устраивали их курьерами, забирая часть заработка себе. Схема действовала с 2022 года.