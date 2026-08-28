Кадровая перезагрузка в Крыму: Аксёнов объявил об отставках сразу в трёх муниципалитетах

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о кадровых перестановках в ряде муниципальных администраций. Об этом он рассказал на видео в Telegram-канале. В отставку уходят глава администрации Нижнегорского района, глава администрации Керчи и первый заместитель главы администрации Ялты.

Аксёнов сообщил об отставках и новых назначениях в администрациях Крыма. Видео © Telegram / Аксёнов Z 82

«В отставку уходят глава администрации Нижнегорского района Антон Андреевич Кравец, глава администрации города Керчи Иван Юрьевич Кошель, первый заместитель главы администрации города Ялты Сергей Сергеевич Олефиренко», — сообщил Аксёнов.

Исполнять обязанности главы администрации Нижнегорского района будет Дмитрий Мильгевский.

В Керчи обязанности руководителя администрации возложены на Игоря Крутькова, а в Ялте исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации станет Светлана Шевченко.

В мае Life.ru писал, что глава администрации Керчи Олег Каторгин покинул пост по собственному желанию. Тогда Сергей Аксёнов отмечал, что кадровые изменения на муниципальном уровне проводятся системно и должны повысить эффективность управления.