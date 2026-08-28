Антиалкогольный тур закончился трагедией: Пропавший 10 дней назад турист замёрз насмерть в Ергаках

41-летнего жителя Красноярска, пропавшего во время поездки в природный парк «Ергаки», нашли мёртвым спустя десять дней. Мужчина погиб от общего переохлаждения организма, пишет телеграм-канал Kras Mash.

Перед поездкой погибший больше месяца злоупотреблял алкоголем, а супруга рассчитывала, что отдых на природе поможет ему прийти в себя. 16 августа он приехал в Ергаки вместе с супругой в составе туристической группы. От прохождения маршрута он отказался и решил самостоятельно вернуться домой, поймав попутку. Через некоторое время связь с ним прервалась.

Следователи подчёркивают, что переохлаждение пока считается предварительной причиной смерти. Окончательные выводы должны сделать после завершения судебно-медицинской экспертизы.

Life.ru ранее сообщал, что пропавшего в Ергаках мужчину нашли мёртвым примерно в 300 метрах от трассы. Поиски велись с 21 августа силами полиции и волонтёров.