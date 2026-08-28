«Хоть подстилку для хомяка заваривайте»: Футуролог раскрыл, сохранятся ли в будущем кофейни и что мы там будем пить

Кофейням в России придётся перестать быть просто местом продажи напитков и превратиться в пространства для общения, если они хотят сохранить востребованность. Такой прогноз Life.ru дал футуролог, кандидат экономических наук Данила Медведев.

По его мнению, будущее заведений зависит не столько от того, какой именно напиток они предлагают, сколько от способности выполнять социальную функцию. Эксперт напомнил, что в разные эпохи кофейни становились площадками для бизнеса, политики и общественных дискуссий, а в России похожую роль традиционно играли кухни.

Кофе — это не просто стаканчик с логотипом Starbucks, демонстрирующий твой статус, что ты можешь покупать «оверпрайсд кофе», это должна быть именно среда. Данила Медведев Футуролог, кандидат экономических наук

Футуролог считает, что чрезмерная коммерциализация лишила кофейни значительной части этой функции. Поэтому конкурировать только качеством или ассортиментом напитков заведениям становится всё сложнее.

«Что конкретно пить в кофейнях — не так важно. Цикорий, иван-чай, подстилка для хомяка — заваривать можно что угодно», — сказал эксперт.

Главным условием выживания кофеен Медведев назвал создание среды для содержательного и интересного общения. Без этого, по его прогнозу, заведения либо начнут исчезать, либо сохранятся лишь формально, утратив прежнюю общественную роль.

Эксперт также напомнил о задаче создать в России 30 тысяч общественных пространств, полагая, что кофейни могут стать частью такой городской инфраструктуры.

Ранее Life.ru писал, что россияне стали реже выбирать классические кофейни: число таких заведений за год сократилось примерно на 13%, а всё больше покупателей переходят на кофе дома, автоматы и небольшие точки без посадочных мест. При этом готовый кофе в супермаркетах и магазинах у дома уже покупают 35% россиян.