Форсаж по-египетски: Грабители утащили 105 кг курицы с мчащегося грузовика

Двое мужчин устроили необычное ограбление прямо на ходу, перебрасывая коробки с курицей из мчавшегося по шоссе грузовика в пикап. Судя по видео, один из них при этом пытался удержаться на капоте автомобиля.

В Египте грабители похитили в стиле «Форсажа» 105 килограммов курицы. Видео © X / UniqueMongolia

Водитель перевозил с завода четыре тонны продукции и, по его словам, даже не заметил налётчиков. Пропажу 105 килограммов курицы он обнаружил уже после поездки.

Кадры быстро разошлись по соцсетям, где пользователи сравнили происходящее с ограблениями из фильмов франшизы «Форсаж». Правда, вместо денег и драгоценностей добычей преступников стала курица.

В МВД Египта сообщили РИА «Новости», что в ходе расследования правоохранители вышли на группу из шести подозреваемых, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.

При попытке задержания, по данным ведомства, трое мужчин открыли огонь по полиции и были ликвидированы. Ещё троих задержали, также у них изъяли оружие и автомобиль, который, как утверждается, использовался при ограблении.

В ближайшее время суд должен избрать меру пресечения задержанным.

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