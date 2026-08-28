Двух командиров ВСУ заочно осудили за нападение на белгородское село Пороз

Двух командиров ВСУ заочно приговорили к длительным срокам за нападение на село Пороз в Белгородской области. Александру Волошину назначили 24 года лишения свободы, Алексею Тополенко — 22 года, сообщили в Следственном комитете РФ.

«Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 322, ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой; незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой; незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, совершенное организованной группой; незаконное ношение взрывных устройств, совершенное организованной группой; контрабанда огнестрельного оружия, взрывных устройств, боеприпасов, совершенная организованной группой)», — говорится в сообщении.

По данным следствия и суда, в августе 2024 года военнослужащие 252-го батальона 241-й бригады территориальной обороны ВСУ пересекли российскую границу и вошли в Пороз по приказу Волошина и Тополенко. Боевики были вооружены и имели при себе боеприпасы и взрывные устройства. Как установил суд, они заняли гражданские объекты и жилые дома, а местных жителей незаконно удерживали.

Волошин первые пять лет должен провести в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима, кроме того, ему назначен штраф 1,5 млн рублей. Тополенко также назначили первые пять лет в тюрьме с последующим переводом в колонию строгого режима. Размер его штрафа составил 1,3 млн рублей. Оба объявлены в международный розыск и заочно заключены под стражу.

Ранее стало известно, что верховный суд ДНР заочно приговорил гражданина Аргентины Николаса Маурисиона Агилара к 14 годам колонии строгого режима за наёмничество. Следствие установило, что 31-летний Агилар с осени 2023 года по весну 2026-го воевал в составе 59-й отдельной штурмовой бригады ВСУ имени Якова Гандзюка. За участие в боевых действиях он получил вознаграждение, эквивалентное более чем 2,5 миллиона рублей. Дело рассматривалось по части 3 статьи 359 УК РФ, которая предусматривает ответственность за участие наёмника в вооружённом конфликте.