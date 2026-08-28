Культовое шоу Top Gear снова выйдет в эфир, но уже без Джереми Кларксона

Британское автомобильное шоу Top Gear вновь вернётся на экраны с обновлённым составом ведущих. Об этом сообщил руководитель отдела развлекательного контента BBC Эд Хавард, слова которого приводит The Times.

«Слухи ходили долго, и теперь мы можем подтвердить, что Top Gear возвращается», — говорится в сообщении.

Имена новых ведущих пока не раскрываются. По словам Хаварда, дополнительные подробности BBC сообщит позднее.

The Times отмечает, что среди возможных кандидатов называют комика Джимми Карра и бывшего игрока сборной Англии по регби Джо Марлера.

Когда именно выйдут новые эпизоды и в каком формате будет перезапущено шоу, пока не уточняется.

Ещё в мае Life.ru писал о возможном возвращении Top Gear в 2027 году. Тогда сообщалось, что BBC рассматривает перезапуск к 50-летию программы после многолетней паузы. Шоу остановили после тяжёлой аварии ведущего Эндрю Флинтоффа на съёмках в 2022 году.